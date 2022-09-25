Грузовик и легковушка столкнулись на Симферопольском шоссе

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Симферопольское шоссе, 3А Карта всех событий

На Симферопольском шоссе произошла авария с участием грузового и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 25 сентября.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 3а по Симферопольскому шоссе, перед развязкой с МКАД. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта в сторону центра осуществлялось по двум полосам из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение транспорта на участке было восстановлено.

До этого сообщалось, что автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе, на месте работали оперативные службы. Движение на участке осуществлялось по двум полосам из трех.