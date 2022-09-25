Иностранные наблюдатели высоко оценили ход референдумов в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иностранные наблюдатели, присутствующие на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, отметили высокую организацию процесса голосования в Москве. Об этом стало известно в воскресенье, 25 сентября.

— Меня приятно поразила организация голосования, которое проходит в такие коротенькие, сжатые сроки. Я считаю, что проходящее голосование полностью удовлетворяет самым высоким требованиям демократического процесса голосования, — сказал итальянский наблюдатель Иво Старц.

Наблюдатель из Словении Марьяна Шемрл отметила, что процесс проходит свободно. По ее словам, она рада тому, что смогла посетить и пронаблюдать за голосованием. Шемрл увидела, что люди на участках изъявляют свою волю «абсолютно не принужденно».

Ее словенская коллега Катя Кержан добавила, что на референдумах важно присутствие молодых наблюдателей, судентов. По ее словам, люди добровольно и самостоятельно делают свой выбор, передает агентство городских новостей «Москва».

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.