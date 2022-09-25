Компенсационные автобусы запустят на Ленинградском направлении ОЖД по будням

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На время изменений расписания поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будут запущены компенсационные автобусы КЭ в будни. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 25 сентября.

— Мы запустим компенсационные автобусы КЭ от станции Крюково (Зеленоград) до станции метро «Речной вокзал». Они будут ходить по будням с 6:30 до 19:30. Еще по этому маршруту ездит 400 автобус, он и КЭ будут отправляться со стороны Крюковской площади. Общий интервал движения автобусов — пять минут, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Москвичей призвали сохранять внимательность. Им напомнили, что на время ограничений интервал поездов может составлять до 20 минут. Кроме того, часть поездов будут курсировать по сокращенному маршруту.

Горожанам рекомендуют заранее проверить расписание поездов на сайте перевозчика. С расписанием автобусов можно ознакомиться в приложении «Московский транспорт», отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится в период с 26 сентября по 10 октября в связи с ремонтными работами путей. Изменения необходимы доля модернизации инфраструктуры дальнего пригорода и запуска третьего направления Московских центральных диаметров.