Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие в районе населенного пункта Явкино Николаевской области уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, производимую в США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 25 сентября.

— В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Николаевской области Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два украинских самолета МиГ-29. Они были переделаны под использование американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Также российские военные уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». Она расположилась в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, отметили в пресс-службе ведомства.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили ракетными ударами до 300 иностранных наемников в Николаевской области. Кроме того, ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на населенный пункт Берестовое в ДНР.