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Данные о брони сотрудников можно получить в военно-учетном столе или отделе кадров

Александр Афонин
Общество
Данные о брони сотрудников можно получить в военно-учетном столе или отделе кадров
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сотрудники предприятий могут получить информацию о брони, освобождающей от призыва в рамках частичной мобилизации, в военно-учетом столе или в отделе кадров. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф в воскресенье, 25 сентября.

— Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров — прим. «ВМ») предприятия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что бронь закрепляется за определенной должностью, а не сотрудником. При увольнении с предприятия специалист может потерять право на отсрочку и она будет передана другому человеку. Получить информацию о распространении брони на конкретного сотрудника можно также в военно-учетном столе или отделе кадров, отметили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения. Согласно документу, мера затронет тех учащихся, которые получают первое образование в организациях среднего профессионального и высшего образования.

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