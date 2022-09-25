Ефимов: Работы в промзоне в Западном Дегунине пройдут по проекту комплексного развития территорий

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Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

Участок бывшей промзоны «Дегунино — Лихоборы» будет реорганизован в рамках проекта комплексного развития территории столицы. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет 15,3 гектара. Там построят объекты образования и здравоохранения, спортивные комплексы и магазины, жилые дома. Вложения оцениваются в 38,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,6 миллиарда рублей, — рассказал он.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что, согласно плану, на территории появится почти 390 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них 150 тысяч будут отданы под строительство общественно-деловых объектов. Еще 240 тысяч — под современное жилье.

Работы в промзоне могут пройти под руководством собственников, города или инвесторов, которых могут привлечь по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон на участке «Дегунино — Лихоборы» появится новый микрорайон, спортклуб, учебные заведения и так далее. Всего в программу включено более 150 проектов.