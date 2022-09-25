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США пригрозили «решительным ответом» на возможное использование ядерного оружия Россией

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США пригрозили «решительным ответом» на возможное использование ядерного оружия Россией
Фото: Pixabay

Вашингтон «решительно» ответит на возможное применение ядерного оружия в конфликте на Украине со стороны России, о чем Москва была предупреждена. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 25 сентября.

— Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что для России последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине. Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами, — сказал он.

Советник добавил, что Вашингтон серьезно воспринимает заявления об ядерной угрозе со стороны России. Несмотря на это, США продолжит оказывать поддержку Украине. Подробности об ответных мерах не уточняются, передает РИА Новости.

21 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России будут использованы все доступные средства. Он добавил, что в истории страны заложена традиция останавливать рвущиеся к мировому господству страны.

Россия США Ядерное оружие
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