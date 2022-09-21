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«Роза ветров развернется»: Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием

Лейла Алиева
В мире
«Роза ветров развернется»: Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием
Фото: Администрация президента РФ

При угрозе территориальной целостности России будут использованы все доступные средства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября.

— Территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, а те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону, — отметил он.

Российский лидер также добавил, что в истории страны заложена традиция останавливать рвущиеся к мировому господству страны, которые также несут угрозу порабощения страны, пишет ТАСС.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

Во время трансляции он заявил о частичной мобилизации в России. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Во вторник, 20 сентября, Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».

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