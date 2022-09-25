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Изменяют даже Ратаковски: психотерапевт назвал самые частые причины измен

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Изменяют даже Ратаковски: психотерапевт назвал самые частые причины измен
Фото: picture alliance / Ik Aldama

Известная модель Эмили Ратаковски собирается развестись со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. Об этом свидетельствует отсутствие обручального кольца на пальце модели, которое до этого момента Ратаковски не снимала. Причиной развода стали постоянные измены избранника модели. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, что побуждает людей к изменам и есть ли возможность сохранить отношения после предательства.

Как поделился врач-психотерапевт Евгений Фомин, в начале любых отношений человек ощущает интригу, которая тянет его узнавать человека ближе, исследовать, изучать.

— Но со временем в отношениях чувство эйфории притупляется, что приводит к изменам. Таким образом партнер надеется вернуть первые ощущения. Это может стать одним из поводов человеческих измен, — пояснил Фомин.

Он рассказал, что есть еще несколько обстоятельств, которые приводят к изменам партнеров.

Заместительная терапия

По словам врача, это означает желание одного из партнеров отгородиться от негатива в отношениях.

— Бывает так, что в начале отношений человек ощущает приятные эмоции, проводя время с партнером. Ему кажется, что в этих отношениях он спасается от проблем. Однако за годы, проведенные вместе, человек может осознать, что это не так, и будет искать защиты от негатива с другими, — заметил Фомин.

Неудачный выбор

В этом случае, как рассказал специалист, у партнера в отношениях появляется осознание, что человек, который находится рядом с ним, изменился. Именно эти перемены негативно влияют на взаимоотношения.

— Не исключено, что, находясь в длительных отношениях, человек может осознать ошибку собственного выбора, что становится причиной измены, — прокомментировал психотерапевт.

Частичное несовпадение

По мнению врача, существует ряд случаев, когда во многих аспектах люди подходят друг другу, но какой-то один фактор может спровоцировать желание изменять.

— Например, партнеры не удовлетворяют друг друга в сексуальном плане. В этом случае, несмотря на все остальные точки соприкосновения, партнер начнет искать кого-то на стороне, чтобы удовлетворить свои потребности, — заключил Фомин.

Однако врач дополнил: сохранить взаимоотношения после измены можно, если проработать проблемы, которые привели к этому.

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