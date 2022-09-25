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Приметы и советы

Родители Тепляковой начали подготовку третьего ребенка к аттестации

Александр Афонин
Общество
Родители Тепляковой начали подготовку третьего ребенка к аттестации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Родители десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений и Наталия начали подготовку третьего ребенка к аттестации. Об этом они сообщили в своем микроблоге.

— Дети (уже двое) в вузах спокойно учатся, сливов нет, оба спокойно окончили школу, оба сдали все экзамены, ЕГЭ, ОГЭ, сочинение, собеседование... Никаких вопросов ни у кого из официальных лиц. Третий ребенок потихоньку к аттестациям готовится, — говорится в сообщении.

Родители студентки отметили, что их система образования успешно показала себя. По их словам, дети могут окончить школу в возрасте семи-восьми лет. После этого у них не должны возникнуть трудности и с высшими учебными заведениями. Дальнейшая учеба будет зависеть только от желания руководств вузов, отмечается на странице семьи в LiveJournal.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ в феврале прошлого года. Она начала обучение на факультете психологии на платной основе.

По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика. После устроенного в декабре 2021 года отцом студентки скандала одному из сотрудников учебного заведения потребовалась медицинская помощь.

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