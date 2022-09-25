Шольц отказался поставлять танки на Украину из-за опасности эскалации конфликта

Фото: bundeskanzler.de

Берлин отказался осуществить поставки танков на Украину из-за опасности развития конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 25 сентября.

— Это очень опасный конфликт <…> Мы хотим поддержать Украину таким образом, который не обострит ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой, — сказал он.

Канцлер добавил, что считает поддержку Украины со стороны Германии достаточной, так как Берлин много чего делает для Киева, передает РИА Новости.

18 сентября глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт заявила, что партнеры Германии еще не отправляли Украине боевые танки западного образца, поэтому страна также воздержится от этого. По ее словам, Берлин не хочет делать одиночных шагов в данном направлении, а также принимать решения по таким вопросам без согласования.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине. продолжит оказывать военную поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России.