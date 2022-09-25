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Тела трех человек с перевернувшегося катера обнаружили в Карелии

Александр Афонин
Происшествия
Тела трех человек с перевернувшегося катера обнаружили в Карелии
Фото: пресс-служба Главы Карелии

Сотрудники спасательных служб обнаружили тела трех человек, которые находились на перевернувшемся на Онежском озере катере. Об этом заявили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России в воскресенье, 25 сентября.

— Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

К поисковым работам были привлечены 33 человека и 13 единиц техники. Были задействованы силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО «Лиза Алерт», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что катер, на борту которого находились семь человек, в том числе пятилетний ребенок, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе Карелии. В результате инцидента три человека сумели выбраться на берег и спастись, один утонул.

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