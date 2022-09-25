Психолог рассказала о способах справиться с тревогой из-за плохих новостей

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Для борьбы с тревогой на фоне плохих новостей могут помочь дыхательные техники, дневник мыслей и битье подушки. Об этом рассказала семейный психолог Кристина Ковалевская.

Специалист добавила, что во время тревоги человеку необходимо сохранять привычный образ жизни. Хорошо помогут прогулки на свежем воздухе, общение с близкими, регулярное питание и так далее. Курение и алкоголь могут только усугубить ситуацию. Кроме того, психолог рекомендует осознавать, что происходит вокруг.

— Для этого можно вести дневник мыслей и эмоций. Зачастую именно негативные мысли способствуют неприятным эмоциональным и поведенческим проявлениям, поэтому выписать их и взглянуть со стороны, подвергнув критической оценке, бывает очень полезно, — цитирует Ковалевскую Lenta.ru.

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