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Слуцкий посоветовал Белому дому получше изучить ядерную доктрину России

Александр Афонин

Сюжет: 

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Слуцкий посоветовал Белому дому получше изучить ядерную доктрину России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вашингтону стоит получше изучить ядерную доктрину России, прежде чем делать заявления об ответе на возможный удар. Об этом в воскресенье, 25 сентября, заявил лидер фракции ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

— США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину (России — прим. «ВМ»), прежде чем делать предупреждения через СМИ, — сказал он.

Слуцкий выразил мнение, что США являются первопричиной текущего конфликта. По его словам, Вашингтону стоит остановить поставки вооружения на Украину. Чем быстрее они завершатся, тем скорее окончатся противостояние, передает РИА Новости.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «решительно» ответит на возможное применение ядерного оружия в конфликте на Украине со стороны России, о чем Москва была предупреждена. Он отметил, что Белый дом серьезно воспринимает заявления об ядерной угрозе.

Россия США Леонид Слуцкий Ядерное оружие
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