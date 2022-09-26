В Федеральном резервном банке Атланты спрогнозировали рост безработицы в США

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Предпринимаемые властями Соединенных Штатов меры по снижению инфляции способны спровоцировать потерю рабочих мест в стране. Подобное мнение высказал в воскресенье, 25 сентября, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

Специалист обратил внимание, что в данный момент в Штатах зафиксирован высокий спрос и дефицит предложения. При этом уровень инфляции в стране сейчас слишком сильный, пишет ФАН. Бостик призвал власти сделать все возможное, чтобы снизить эти показатели.

В исторической перспективе и в свете опыта Вашингтона в экономике, если в стране будет потеря рабочих мест, то она окажется меньше, чем наблюдалось в других ситуациях в мировой истории, заметил эксперт.

В середине сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что странам Запада не удалось «выключить» Россию из глобальной экономики. Он отметил, что санкции преследовали две цели: дестабилизировать финансовую систему страны и ослабить ее потенциал. Тем не менее оперативные меры правительства не дали планам Запада осуществиться