Сын Федосеевой-Шукшиной предложил отправить ее в дом престарелых

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Именитая советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина в воскресенье, 25 сентября, отпраздновала свой 84-й день рождения. Сын артистки Бари Алибасов-младший отметил, что ее уже давно пора отправить в дом престарелых.

Он заметил, что совместно с отцом они открыли в Калининграде соответствующее заведение, куда можно будет отправить мать, пишет kp.ru.

— Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш, — заметил сын знаменитой артистки.

Отмечается, что заведение в Калининградской области заработало несколько месяцев назад. Алибасов-младший заметил, что готов предоставить матери место в самой элитной комнате.

В середине сентября появилась информация, что знаменитый продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в очередной раз был госпитализирован в одну из московских клиник. Участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике. Он добавил, что полученная травма связана с недавним неудачным падением, «когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны».