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План Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с беспрецедентным экономическим кризисом в Европе позволит государствам Евросоюза самостоятельно выбирать, на сколько процентов они будут сокращать потребление электроэнергии. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщили журналисты итальянской газеты Corriere della Sera, в чьи руки попал проект документа.

По информации журналистов, каждое государство — член ЕС сможет самостоятельно решать, на сколько процентов сокращать потребление электричества, при условии, что в часы пик экономия составит по меньшей мере 7 процентов.

Накануне информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Еврокомиссия намерена представить финальную версию вышеуказанного документа в среду, 28 сентября, пишет ТАСС.

Накануне появилась информация, что житель Москвы запустил трансляцию на видеохостинге Twitch, где в круглосуточном режиме транслируется ванна, полная горячей воды. На фоне записи играют русские песни. На экране также размещен пакет с подписью «Крымская морская соль».