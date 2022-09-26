Вильфанд рассказал о первых заморозках и снегах в ряде регионов России

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Значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями, предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дождь и мокрый снег выпадут на Урале, а ночью будут заморозки до минус 2-4 градусов. В Курганской области будут зафиксированы заморозки до минус 4 градусов. Помимо этого, ветер в Свердловской и Челябинской областях усилится до 21-25 метров в секунду, пишет ТАСС.

На севере Хабаровского края ожидаются серьезные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Башкирии температура воздуха опустится до минус трех градусов, прогнозируются сильнейшие дожди.

С понедельника, 26 сентября, похолодание придет в регионы Западной Сибири. Температурный скачок составит 15-20 градусов. Так, еще в субботу, 24 сентября, в Омске воздух прогрелся до 25 градусов, а с начала следующей недели в городе будет всего 4-7 градусов, подчеркнул Вильфанд.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец накануне заявил, что погода в Москве до конца сентября останется холодной и дождливой, температура в последние выходные месяца не поднимется выше плюс 18 градусов.