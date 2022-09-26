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Россиян ждут изменения в правилах ОСАГО с 1 октября

Егор Провоторов
Общество
Россиян ждут изменения в правилах ОСАГО с 1 октября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Водителям из России теперь не придется указывать данные об очевидцах и вписывать их в извещение в случае ДТП. Это и другие изменения в правилах ОСАГО вступают в силу с субботы, 1 октября.

Второе правило касается постановления водителю результатов экспертизы автомобиля после аварии. С начала октября из этой процедуры пропадет бумажная волокита. Для получения результатов экспертизы, инициированной страховщиком, теперь можно выбрать удобный канал связи в заявлении об извещении.

Страховые компании с октября обяжут возмещать автовладельцу расходы, потраченные на отправку документов о дорожных инцидентах, пишет «Парламентская газета». Водителям также не придется информировать страховщиков о смене госномера автомобиля.

При смене собственника транспортного средства обяжут в письменном виде уведомлять об этом страховую компанию. Исключения будут составлять случаи, когда он решил не использовать право досрочного прекращения действия полиса.

Последнее изменение коснется утраты автомобиля. Его придется подтверждать документами из ГИБДД, в которых должно быть указано, что транспортное средство снято с учета.

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков накануне заявил, что запланированный в России подъем стоимости ОСАГО связан с удорожанием запчастей, из-за чего страховщики терпят убытки при возникновении страхового случая. В будущем стоимость полисов будет напрямую зависеть от колебания цен на запчасти.

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