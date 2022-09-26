За прошедшие сутки в Московской области выпало 67 процентов месячной нормы осадков

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Две трети месячной нормы осадков обрушилось на Московскую область за прошедшие сутки. Наибольшее количество дождевой воды было зафиксировано на метеорологической станции Шаховская, сообщил журналистам в понедельник, 26 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом специалист заметил, что показатели месячной нормы осадков по региону разнятся. Так, для юго-востока региона это 52 миллиметра, а для северо-запада — 62 миллиметра. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

В Московской области больше всего дождевой воды попало в осадкомеры следующих метеостанций. В Пушкино и Красногорске выпало 24 миллиметра осадков, в Долгопрудном — 25, Можайске — 29, Волоколамске — 34, в Шаховской — 42 миллиметра, что составляет 67 процентов от всего сентябрьского лимита осадков, подчеркнул Тишковец.

Накануне стало известно, что значительное похолодание ожидает жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней. Непогода будет сопровождаться заморозками по ночам, осадками в виде мокрого снега и иными гололедными явлениями, предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.