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Токио внес в санкционный список еще 21 организацию из России

Егор Провоторов
В мире
Токио внес в санкционный список еще 21 организацию из России
Фото: depositphotos

Японское правительство внесло в санкционные списки еще 21 организацию из России. Токио ввел запрет на экспорт в Россию продукции, которая может быть связана с химическим оружием, сообщили в понедельник, 26 сентября, в Министерстве экономики Японии.

Сообщается, что в частности в новые санкционные списки Токио попали «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон» и АО «Энергия». Отмечается, что ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине. Новые санкции вступают в силу на следующей неделе, с 3 октября.

Накануне глава Министерства иностранных дел Японии Есимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» заявил, что японское правительство намерено расширить санкционный список в отношении России. Новые ограничения должны были коснуться ряда компаний, связанных с военной сферой.

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