Рафик Загрутдинов: Новостройка по реновации появится в Котловке в следующем году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, вл47 Карта всех событий

В столичном районе Котловка в следующем году планируется введение в эксплуатацию новостройки по программе реновации. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций надземной части здания и монтаж кровли. Ведется кладка наружных и внутренних стен, — сказал он.

Здание будет состоять из двух корпусов, которые объединит стилобат с общественными помещениями и подземной парковкой. Планом строительства предусмотрено возведение трех секций. Одна из них расположится в первом корпусе, две — во втором.

Фасады здания будут облицованы бетонной плиткой с мраморной крошкой под кирпич. Кроме того, новостройка будет иметь 378 квартир: 119 однокомнатных, 189 двухкомнатных и 70 трехкомнатных, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что жилой дом с подземным паркингом построят по программе реновации в районе Черемушки в следующем году. Постройка будет состоять из трех секций переменной этажности, там разместят 201 квартиру.