Москвичи записались к врачу онлайн более 450 миллионов раз

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Москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к врачу более 450 миллионов раз с 2012 года, в 2022 году — 70 миллионов раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 26 сентября.

— В динамичном ритме мегаполиса многим зачастую не хватает свободного времени, а онлайн-запись к врачу позволяет его экономить. Выбрать удобное время посещения поликлиники можно в приложении смартфона или через интернет-порталы не выходя из дома, — отметил заместитель главы департамента здравоохранения города Илья Тыров.

По его словам, основным преимуществом онлайн-записи является наглядность свободного для записи времени. Так, в этом году 82 процента жителей столицы предпочитают записываться к врачу именно через интернет.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что онлайн-запись доступна через веб-сайты или мобильные приложения. Чаще всего горожане используют приложение «ЕМИАС.ИНФО», приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и порталы mos.ru и emias.info.

На официальном сайте мэра столицы добавили, что запись на прием к врачу по телефону по-прежнему доступна для москвичей.

До этого сообщалось, что власти столицы освободили родителей от бумажных справок о болезни ребенка для кружков и секций.