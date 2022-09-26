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Больница загорелась на западе Москвы

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Больница загорелась на западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Староволынская улица, 10 Карта всех событий

Короткое замыкание произошло в здании больницы на Староволынской улице, в результате инцидента на объекте начался пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 26 сентября.

По его данным, короткое замыкание произошло на пятом этаже медучреждения. Площадь пожара составила 0,1 квадратного метра.

Уточняется, что медицинский персонал и пациенты были эвакуированы.

Другой пожар произошел в жилом доме на Дмитровском шоссе. В результате инцидента погиб один человек. Площадь возгорания составила три квадратных метра, из многоквартирного дома было эвакуировано 15 человек.

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