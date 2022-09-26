Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на Дмитровском шоссе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 44к2 Карта всех событий

В одной из квартир по адресу Дмитровское шоссе, 44к2, в ночь на понедельник, 26 сентября, произошло возгорание в квартире на втором этаже, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

В результате инцидента погиб один человек. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, из многоквартирного дома было эвакуировано 15 человек.

Накануне стало известно, что квартира на шестом этаже многоэтажного дома загорелась в Ярославском районе Москвы. Пожар на площади 20 квадратных метров удалось ликвидировать. В результате спасены четыре человека, никто не пострадал.

Еще один пожар произошел на востоке столицы в минувший четверг, 22 сентября. Загорелся припаркованный автомобиль, пострадали еще три соседние машины.