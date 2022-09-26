Московские исполнители рассказали об участии в проекте «Музыка в метро»

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В 2016 году в Москве стартовал проект «Музыка в метро», который объединил 245 коллективов и исполнителей, выступающих на 32 площадках. Артисты рассказали о своем участии и плюсах проекта.

«Музыка в метро» дает возможность для исполнителей выступить перед большой аудиторией. Они исполняют качественную музыку в непривычной обстановке и совершенно бесплатно. Кроме того, участники отмечают удобство и простоту отбора в проект.

— Все довольно просто: на сайте подаешь заявку, отправляешь видео своего выступления, если проходишь первый этап — тебя приглашают на прослушивание. А еще очень удобно планировать свои выступления. У нас есть личные кабинеты на сайте, там можно заранее выбрать время и площадку, — сказала скрипачка Александра Лойко.

Девушка участвует в проекте с 2017 года. Она выступает как сольно, так и в составе коллектива. По ее словам, «Музыка в метро» может стать хорошим началом для начинающих музыкантов. Проект станет тренировкой для будущих крупных выступлений, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 сентября сообщалось, что в столице открылся прием заявок на участие в новом, пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Для участия артистам необходимо пройти предварительное открытое прослушивание.