«Еле нашла выход»: Пелагея заблудилась по дороге к сцене в Кургане

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Пелагея поделилась воспоминаниями о своем концерте в Кургане. В своем микроблоге она рассказала, что поиск выхода на сцену у нее вызвал некоторые затруднения. Не смотря на этом, концерт все же состоялся.

— Еле нашла выход на сцену в Кургане. Ловите для настроения. Все будет хорошо, — написала она.

Певица опубликовала видеоролик, где показан ее выход на сцену. На кадрах видно, как она идет в окружении музыкантов своей группы. В итоге певица случайно зашла в абсолютно пустой зал. Однако дело оказалось не в том, что никто не пришел на выступление исполнительницы. Концерт проходил на уличной сцене, передает Life.ru.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / ПЕЛАГЕЯ

В августе сообщалось, что Пелагея одержала победу в суде над своим бывшим мужем хоккеистом Иваном Телегиным по делу о компенсации за совместную жизнь. Супруг утверждал, что артистка во время совместной жизни не тратила на семью свои личные деньги.

Недавно журналист Михаил Шахназаров оценил запись выступления артистов Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого в проекте «Кабаре Людмилы Петрушевской». По его словам, актеры сегодня не заслуживают той популярности, какая была у них в России.