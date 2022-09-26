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Приметы и советы

Названа неожиданная проблема со здоровьем у метеозависимых людей

Георгий Соланович
Общество
Названа неожиданная проблема со здоровьем у метеозависимых людей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Метеозависимые люди из-за изменения давления могут столкнуться с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщили врачи.

Уточняется, что речь идет о дискомфорте в кишечнике и повышенном газообразовании. Кроме того, изменение давления может сказаться на состоянии гипертоников, страдающих от бронхиальной астмы, а также аллергиков. У этих категорий людей ослабляется иммунитет и снижается количество лейкоцитов в крови.

— Рекомендуется ограничить физические нагрузки, находиться на свежем воздухе не менее часа в день, избегать стрессов, правильно питаться, больше высыпаться, отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и курение, и обязательно принимать все назначенные врачами препараты, — посоветовали врачи.

Кроме того, метеозависимым людям рекомендуется постоянно следить за артериальным давлением, передает «Царьград».

В столичном регионе с 15 сентября ожидалось потепление, столбики термометров, как заявляли синоптики, достигли в этот день 20 градусов. Как резкая смена погодных условий отразится на здоровье метеозависимых людей и как себя подготовить к этому периоду, выясняла «Вечерняя Москва».

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