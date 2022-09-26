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Петросян мог исполнить роль Шурика в «Операции «Ы»

Александр Афонин
Общество
Петросян мог исполнить роль Шурика в «Операции «Ы»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Фильм «Операция «Ы» вышел на экраны в 1965 году. Перед съемками картины на роль главного героя Шурика было множество претендентов. Среди них выделяются актеры Андрей Миронов, Олег Видов, Александр Збруев и даже комик Евгений Петросян.

По словам Петросяна, роль главного героя ему предложил лично постановщик киноленты Леонид Гайдай. В своих социальных сетях он опубликовал фотографию, где показан фрагмент кастинга с его участием.

Однако юморист сам отказался от роли Шурика. Вместо этого он выдвинул кандидатуру актера Александра Демьяненко. Режиссер одобрил вариант — в итоге Демьяненко сыграл главного героя в фильме, передает Общественная служба новостей.

Народного артиста РСФСР Александра Демьяненко коллеги описывают как человека интеллигентного и сдержанного. Однако один инцидент во время съемок комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» буквально вывел его из себя. Однажды партнеры по фильму решили подшутить и спрятали его очки. Демьяненко устроил скандал, разозлившись на участников съемочной команды.

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