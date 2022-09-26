Основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта завершены в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 26 сентября.

— В 2020–2021 годах было проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году работы прошли на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Главной задачей было сделать территорию более комфортной для местных жителей и туристов, сохранив основную транзитную функцию, — сказал он.

Заммэра добавил, что в рамках работ специалисты убрали под землю воздушные линии, расширили пешеходную зону, обустроили парковочные карманы и так далее. Планируется, что в скором времени в прилегающих зонах отдыха будут установлены новые лавки и навигационные стелы, а также проведено дополнительное озеленение.

Кроме того, скверы на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского получили новый облик. Там рабочие обновили дорожные покрытия, заменили системы освещения и оформили места для отдыха. Аналогичные работы пройдут вдоль улицы Орджоникидзе и вокруг жилых домов 37 и 37а по Ленинскому проспекту.

До этого Петр Бирюков сообщил, что специалисты приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ «Северянин-Ростокино» на северо-востоке столицы. Кроме того, он анонсировал реорганизацию территории гаражного кооператива.