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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 2 октября

Георгий Соланович
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 2 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 2 октября. Об этом сообщили в Росавиации в понедельник, 26 сентября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 2 октября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Отечественным компаниям рекомендовали организовывать авиаперелеты по альтернативным маршрутам, в том числе через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации отметили, что остальные воздушные гавани РФ работают в штатном режиме.

Полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о постепенном переходе России на самолеты собственного производства.

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