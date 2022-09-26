Владислав Овчинский: Парфюмерию столичного производителя начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Духи столичного производителя начали поставлять в магазины одного из крупнейших парфюмерно-косметических ритейлеров. На данный момент продукция уже представлена в трех офлайн-магазинах и доступна для интернет-заказа. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

— Более 30 московских производителей косметики и парфюмерии выпускают средства для макияжа, ухода за кожей, бритья, эфирные масла, а также другую продукцию. Среди представителей отрасли – известные предприятия, такие как Faberlic, «Рассвет», «Свобода», некоторые из них работают более 150 лет. Есть и совсем новые бренды, например компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести четыре аромата этого бренда, – рассказал Владислав Овчинский.

Компания VDOHNI появилась на рынке в 2018 году. Поначалу здесь выпускали всего несколько тысяч флаконов. В связи с ростом спроса на продукцию предприятие готовится увеличить объем производства.По словам основателя бренда VDOHNI Полины Казаковой, вместе с партнерами из сети «РивГош» они выбрали несколько магазинов, первые — в Москве.

Благодаря поддержке города компании направляют дополнительные средства на развитие производства, наращивают продуктовую линейку, а также расширяют рынки сбыта. Например, в Москве расположены косметические производства со статусом промышленного комплекса. Для столичных промкомплексов региональная часть налога на прибыль для составляет 13,5 процента вместо 17, налог на имущество уменьшен вдвое, на 80 процентов снижен земельный налог. Специальный статус присваивается на срок до десяти лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению. В этом году в рамках антикризисной поддержки мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении специальных статусов.