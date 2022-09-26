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Ефимов: Инвесторы передадут городу 18 школ и детских садов по договорам участия

Василий Плиткин
Город
Ефимов: Инвесторы передадут городу 18 школ и детских садов по договорам участия
Фото: Пресс-служба

Инвесторы построят и передадут столице по договорам участия 18 школ и детских садов в семи районах города. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, посещать образовательные учреждения смогут почти 5,6 тысячи детей.

— В августе — сентябре этого года город согласовал еще 10 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 18 образовательных учреждений: девять детских садов на 1,9 тысячи воспитанников и столько же школ, рассчитанных почти на 3,7 тысячи учащихся, – рассказал Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что стоимость этих объектов оценивается более чем в 11,3 миллиарда рублей.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего объектов инвесторы возведут и передадут городу в Южнопортовом районе — по три школы и детских сада совокупно на тысячу и 650 мест соответственно.

В Солнцеве построят две школы для 800 учеников и столько же детских садов для 825 детей. В Даниловском районе появится школа для 720 учащихся и детский сад для 175 воспитанников, в Щукине — школа на 200 мест и садик на 75, в Головинском районе — школа на 150 человек и садик на 75. В Покровском-Стрешневе возведут школу для 815 учеников, а в Северном Медведкове — детский сад для 100 воспитанников.

— Строительство этих объектов завершится в разные сроки: в период с середины 2026 года до конца 2031 года, — отметил Гаман.

Договор участия — это механизм обеспечения новых жилых районов объектами социальной инфраструктуры. В феврале 2021 года его утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с этим договором в рамках проектов строительства жилья девелоперы участвуют в развитии и благоустройстве территории столицы. Девелопер может передать городу только объекты, которые соответствуют столичным требованиям.

Ранее в сентябре Ефимов рассказал, что инвесторы построят шесть школ и семь детских садов в рамках комплексного развития пяти участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в САО.

Строительство Владимир Ефимов Школы
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