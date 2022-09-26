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«Я вскочил в холодном поту»: ассистент Бодрова рассказал о вещем сне накануне трагедии

Александр Афонин
Общество
«Я вскочил в холодном поту»: ассистент Бодрова рассказал о вещем сне накануне трагедии
Фото: Брат-2. 2000 год

Актер Сергей Бодров скончался в 2002 году из-за схода ледника во время съемок нового фильма. Администратор его съемочной группы Сослан Макиев рассказал, что за день до трагедии он увидел вещий сон.

Во время сна Макиев был окружен горами. В один момент он обратился к кому-то рядом с собой с призывом посмотреть на окружающую красоту, после чего случился неприятный инцидент. По словам администратора, именно это и стало пророчеством.

— Вдруг узкоглазая девушка, она схватила меня ногтями за лицо, прям вцепилась! Я вскочил в холодном поту. На следующий день была такая ситуация: к вечеру как раз закатные лучи, там лед, горы и блестит. И я оттуда по рации говорю: «Посмотрите, какая красота!» То есть вот эта фраза повторилась, а потом случилось это, — цитируют Макиева «Nation News».

Бывший сотрудник поисково-спасательного отряда МЧС Сергей Павлов рассказал «Вечерней Москве», что шансов на спасение у Сергея Бодрова и съемочной группы во время схода ледника Колка не было никаких. Так как объем ледника, который ринулся вниз со скоростью около 200 километров в час, составлял сто миллионов тонн.

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