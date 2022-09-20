«300 квадратных километров льда в один миг»: могла ли спастись съемочная группа Бодрова-младшего

Фото: «Брат-2», 2000 год

Шансов на спасение у актера и кинорежиссера Сергея Бодрова — младшего и съемочной группы во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии не было никаких. Так как объем ледника, который ринулся вниз со скоростью около 200 километров в час, составлял сто миллионов тонн. Уцелеть под такими глыбами человеку невозможно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал бывший сотрудник поисково-спасательного отряда МЧС Сергей Павлов.

По словам эксперта, ледник сошел со своего ложа полностью из-за подземных толчков, приведших его в движение:

— Узкое ущелье реки Геналдон, куда попали огромные ледяные массы и квазижидкий поток, было просто ободрано этими консистенциями, которые двинулись дальше, набирая обороты, и смели все — мосты, склоны, тропы и дороги.

По словам специалиста, в один миг 300 квадратных километров льда оказалось на небольшой площади, где располагалась съемочная группа.

— Это до того огромный объем, что сложно и представить. Самое главное: по разным данным, именно в сентябре погодные условия в Кармадонском ущелье абсолютно непредсказуемые. И даже один–два градуса для ледника могут играть роль. Поэтому местные знают, что ходить в горные районы допустимо лишь при стабильных погодных условиях — в июле или августе, но никак не в начале осени, — подчеркнул Павлов.

По мнению собеседника «ВМ», ледники в Кармадонском ущелье могли прийти в действие задолго до приезда съемочной группы:

— Есть версия, что сход селя мог случиться по техногенным причинам. Ведь на территории ущелья много турбаз, при их строительстве использовалась тяжелая техника, пригнанная из Владикавказа. И именно применение буровых установок могло спровоцировать активность ледника Колка.

По мнению эксперта, избежать трагедии можно было лишь в том случае, если до схода лавины жители близлежащих домов покинули свои жилища, а посещение Кармадонского ущелья запретили.

Сергей Бодров — младший признан пропавшим без вести с 20 сентября 2002 года. В тот день он направился в Кармадонское ущелье для съемок фильма «Связной». Команда планировала снять эпизод возвращения из армии одного из главных героев, однако произошел сход ледника Колка. Съемочная группа насчитывала 150 человек. Спастись никому не удалось.

Специалисты восстановили хронологию трагедии в Северной Осетии, где в результате схода ледника пропал легендарный герой кинокартины «Брат».