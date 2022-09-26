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Андрей Бочкарев: Развязку МКАД с улицей Верхние Поля и Капотня достроят в 2023 году

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Развязку МКАД с улицей Верхние Поля и Капотня достроят в 2023 году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Специалисты окончат работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня к третьему кварталу следующего года. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Устаревший «клевер» на юго-востоке столицы, плохо справляющийся с большим потоком транспорта, меняют на современную многоуровневую развязку с направленными съездами, а также реконструируют участок МКАД от Бесединского до Косинского шоссе, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент готовность объекта оценивается в 22 процента. Специалисты продолжают возведение опор эстакад, путепровода через железнодорожные пути, башен надземного пешеходного перехода и так далее. Всего на участке построят и реконструируют более 12 километров дорог.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что готовность транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе составляет более 30 процентов. По словам заммэра, постройка позволит увеличить пропускную способность северного участка кольцевой автодороги.

Строительство МКАД Андрей Бочкарев
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