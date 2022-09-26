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В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД Казахстана прокомментировали референдумы в Донбассе
Фото: Depositphotos

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности и суверенного равенства государств в вопросе референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров в понедельник, 26 сентября.

— Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования, — заявил Смадияров.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев до этого подчеркнул важность четкого соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав ООН. В нем говорится об ответственности государств — членов организации за поддержание мира и территориальной целостности стран.

Смадияров также вновь подтвердил готовность Казахстана содействовать налаживанию политического диалога, передает РБК.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне ожидаемых референдумов. Он призвал горожан ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

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