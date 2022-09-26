Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

касимовское шоссе поселок Малаховка Карта всех событий

Полицейские изъяли полтора килограмма героина у наркокурьера в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 26 сентября.

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку на Касимовском шоссе, недалеко от поселка Малаховка, для проверки документов. В процессе полицейские заметили, что 34-летний водитель заметно нервничал, в связи с чем решили досмотреть автомобиль.

В результате обыска инспекторы нашли пакет с порошком под задним сидением.

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Экспертиза показала, что найденное вещество является героином, общий вес пакета составил более полутора килограммов. Мужчину задержали. По его словам, наркотики его попросил перевезти знакомый, пообещав за это пять тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу.

Еще пару наркоторговцев полиция задержала в столице 23 сентября. Мужчин взяли у одного дома с разницей в несколько дней.