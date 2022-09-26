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Россиянка рассказала об обманах египтян на отпуске

Евгений Жуков
Общество
Россиянка рассказала об обманах египтян на отпуске
Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Российская туристка раскрыла три популярные схемы обмана от египтян, с которыми она столкнулась во время отдыха. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Так, египетские уличные торговцы нередко прибегают к обману. Одна из российских путешественниц подошла к торговцу купить напиток за доллар. Мужчина громко объявлял цену, но после того как увидел, что девушка не местная, поднял стоимость газировки до трех долларов.

По словам отдыхающей, однажды местные жители предложили ее туристической группе угоститься местной едой и кальяном якобы совершенно бесплатно, однако в итоге потребовали плату.

— Потом мы поехали в храм Хатшепсут, тут нам мило предложили сфотографировать нас. Но после фото нам показали знаками «давай деньги» — пришлось заплатить, чтобы забрать телефон. И тут я поняла, что это не проявление доброты, а развод, — передает слова туристки ФАН.

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