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Назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах и изнасилованиях

Юлия Курганова
В мире
Назван курорт с рекордным числом сообщений о домогательствах и изнасилованиях
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Испанская Кальвия на Майорке стала курортом с рекордным числом жалоб на сексуальные домогательства.

Социолог и профессор философии Алехандро Микель Новайра считает, что многочисленные вечеринки с распитием алкоголя и употреблением запрещенных веществ провоцируют нападения на туристок.

— Приезжает человек на отдых, считая, что в течение одной-двух недель может делать все, что хочет. То, что не позволил бы себе дома, — заявил эксперт.

Отмечается, что число зарегистрированных случаев подобных преступлений велико в Магалуфе и в других популярных районах, например, в Сан-Антонио на Ибице.

При этом Магалуф пытается изменить репутацию и нацелиться на семейных туристов.

Новайра отметил, что больше всего от действий насильников пострадали курорты, куда приезжает много жителей Великобритании. Он предложил, чтобы персонал ночных клубов и других развлекательных заведений проходил дополнительную подготовку, сообщает портал Express.

Россияне поставили рекорд по приобретению путевок в рамках программы кешбэка. Более 600 тысяч человек за две недели купили путевки в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка.

изнасилование Курорты домогательства Туризм Испания
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