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Голикова: Добровольное участие в СВО зачтут в страховой стаж для назначения пенсии

Евгений Жуков
Общество
Голикова: Добровольное участие в СВО зачтут в страховой стаж для назначения пенсии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По ее словам, работники получат статус военнослужащих, в связи с чем им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту. Кроме того, период прохождения службы будет включаться в страховой стаж для назначения пенсии.

— Правительством совместно с депутатами подготовлены поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в спецоперации, — призванных по мобилизации и заключивших контракты на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России, — передает Telegram-канал правительства России.

Помимо этого, Голикова рассказала о поправках, дающих возможность установить особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан. Как уточняется, речь идет о родителях, имеющих детей до 14 лет. Если один из родителей оказался мобилизован, то в отношении второго собираются ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным и командировкам.

До этого сообщалось, что депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. Сообщается, что среди предложений по мерам господдержки назвали освобождение мобилизованных от налога на имущество, уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на то время, пока они проходят военную службу.

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