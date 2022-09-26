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Цикл патриотических материалов «Вечерней Москвы» отметили наградой

Денис Власенко
Общество
Цикл патриотических материалов «Вечерней Москвы» отметили наградой
Фото: Пресс-служба СЖР

В Сочи состоялось открытие XXVI Форума современной журналистики «Вся Россия — 2022». На нем наградили победителей конкурса Союза журналистов России.

Церемония началась с минуты молчания в память о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине. А после этого журналистам вручили призы. Награду, в частности, получил заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков. Его отметили за серию репортажей о Донбассе.

— Эта награда — большая заслуга всей нашей редакции. И я расцениваю ее именно как признание заслуг всего нашего дружного коллектива, — рассказал Алексей Зернаков. — Мы, подчеркну это особо, всегда и последовательно занимали патриотическую позицию — и до начала специальной операции, и, конечно, после.

Алексей Зернаков отметил, что редакция «Вечерней Москвы» в ежедневном режиме отслеживает новости о том, что происходит сегодня на Донбассе, пишет о мужестве и героизме наших солдат и офицеров.

— Но за сухими строчками официальных комментариев бывает сложно разглядеть простых людей. И мне кажется, что во время командировки на Донбасс мне удалось рассказать нашим читателям о том, как живет город, который восемь лет находится в осаде, — отметил Зернаков. — Надеюсь, мартовская командировка, по итогам которой и написан цикл материалов «Донбасс: война и мир», была не последней.

На конкурс в этом году подали свыше 650 материалов от 250 авторов.

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