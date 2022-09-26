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Почти три тысячи «квадратов» территории освободили от самостроя у платформы Дегунино

Евгений Жуков
Город
Почти три тысячи «квадратов» территории освободили от самостроя у платформы Дегунино
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное использование земельного участка на северо-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 сентября.

Специалисты выяснили, что на данной территории площадью более 2,7 тысячи квадратных метров незаконно осуществлялась складская деятельность. Здесь были обнаружены самовольные постройки — четыре некапитальных строения площадью 1,7 тысячи, 182, 180 и 36 квадратных метров.

Как уточняется, ранее этот участок был предоставлен в аренду, но по истечению уговоренного срока договор был расторгнут. В этом случае, по условиям соглашения, земельный участок должен быть передан арендодателю, однако организация продолжала использовать ранее арендованную территорию без документов.

— Кроме того, участок содержался в ненадлежащем состоянии и был захламлен. Нарушителю было предписано освободить земельный участок и устранить нарушения, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

К настоящему моменту земельный участок уже был освобожден от самостроя.

До этого сотрудники Госинспекции по недвижимости в ходе мониторинга северо-востока Москвы обнаружили и пресекли самозахват участка. Уточняется, что на площади 8,2 тысячи квадратных метров был организован стихийный строительный рынок и склад материалов.

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