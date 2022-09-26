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Выполненное практическое задание ученика школы № 1799 по материалам лекции «Основы выстраивания диалога для создания качественного интервью»

Оксана Васильева

Сюжет: 

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Выполненное практическое задание ученика школы № 1799 по материалам лекции «Основы выстраивания диалога для создания качественного интервью»
Фото: Вечерняя Москва/Ивандиков

Школа №1799, Елена Филиппова

1.

Анна Николаевна Шатилова вела программы «Время», «Новости», «Голубой огонек», «Говорите по-русски». Сейчас ей 83 года, но она не перестает появляться на телевидении.

Светлана Алексеевна Жильцова вела программы КВН, «Песня года», «Огонек» и многие другие концерты и передачи.

Татьяна Александровна Судец окончила радиотехнический факультет энергетического института, но работала на телевидении. Вела такие передачи, как «Время», «Голубой огонек», «Умелые руки», «Москва и москвичи», «Песня года».

2.

Ильдар Жандарев и Борис Берман – российские телеведущие и члены Союза журналистов и кинематографистов. Вместе вели телепередачу «На ночь глядя».

Влад Топалов и Регина Тодоренко – российские телеведущие и интервьюеры, вместе вели передачу «Пятница с Региной».

Ангелина Вовк и Евгений Меньшов – вместе вели передачу «Песня года».

3.

Евгений Калинкин – автор и ведущий YouTube-шоу «Что бы мне поделать, только бы не почитать». Здесь обсуждается литература. Каждый выпуск автор канала отвечает на вопрос: «Как начать читать, если мне не хочется?» – и на другие важные вопросы.

Ида Галич – российская телеведущая, певица и блогер. Ведёт телепередачи «Незвёздные флюиды», «Закулисье шоу «Успех». Ида Галич – уверенная, творческая и талантливая личность. Ее проекты всегда дают много позитивных эмоций.

Лаура Джугелия – российский блогер, ведущая шоу «FAMETIME TV». В своих выпусках она общается со знаменитостями на разные любопытные темы.

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