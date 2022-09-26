«Циклон из Венгрии»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на этой неделе

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В первой половине недели москвичей ждут дожди и низкие температуры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Небольшая вероятность дождей в Москве будет в понедельник и во вторник (26 и 27 сентября). Но в понедельник он будет моросящего характера, а на следующий день — еще меньше. В небе появятся прояснения. Тем не менее температура еще будет достаточно низкая. Она не оторвется далеко от отметки 10 градусов тепла, — сообщил Шувалов.

Синоптик отметил, что потепление начнется со среды. Однако перед этим выпадет большое количество осадков.

— На этой неделе в Москве произойдет потепление. Однако это случится не сразу. Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до 13–14 градусов, — рассказал метеоролог.

А вот 29 сентября благодаря отсутствию осадков москвичи смогут ощутить потепление.

— В четверг начнется потепление до 14 градусов, а в пятницу ожидается 15–16 градусов тепла, — поделился прогнозом Шувалов.

Метеоролог подчеркнул, что в выходные в Москве температура значительно повысится, однако прогнозы на бабье лето не подтвердились.

— Основная надежда у нас на пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни воздух прогреется до 15 градусов. В перспективе прогноз обещал жителям столицы бабье лето в эти выходные, но это развитие событий не подтвердилось. Мы находимся в режиме ожидания каких-то изменений, — подытожил синоптик.