Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Циклон из Венгрии»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
«Циклон из Венгрии»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В первой половине недели москвичей ждут дожди и низкие температуры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Небольшая вероятность дождей в Москве будет в понедельник и во вторник (26 и 27 сентября). Но в понедельник он будет моросящего характера, а на следующий день — еще меньше. В небе появятся прояснения. Тем не менее температура еще будет достаточно низкая. Она не оторвется далеко от отметки 10 градусов тепла, — сообщил Шувалов.

Синоптик отметил, что потепление начнется со среды. Однако перед этим выпадет большое количество осадков.

— На этой неделе в Москве произойдет потепление. Однако это случится не сразу. Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до 13–14 градусов, — рассказал метеоролог.

А вот 29 сентября благодаря отсутствию осадков москвичи смогут ощутить потепление.

— В четверг начнется потепление до 14 градусов, а в пятницу ожидается 15–16 градусов тепла, — поделился прогнозом Шувалов.

Метеоролог подчеркнул, что в выходные в Москве температура значительно повысится, однако прогнозы на бабье лето не подтвердились.

— Основная надежда у нас на пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни воздух прогреется до 15 градусов. В перспективе прогноз обещал жителям столицы бабье лето в эти выходные, но это развитие событий не подтвердилось. Мы находимся в режиме ожидания каких-то изменений, — подытожил синоптик.

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте