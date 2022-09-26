Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в ижевской школе № 88. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По его словам, Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в учебном заведении, где произошел террористический акт, совершенный, по предварительным данным, представителем неофашистской организации.

Президент страны поговорил по телефону с главой Удмуртии, министрами здравоохранения и образования. Для оказания помощи в Ижевск отправлены самолеты МЧС с группами врачей, в том числе психологами.

Также, по словам Пескова, Владимир Путин пожелал выздоровления пострадавшим, сообщил ТАСС.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».