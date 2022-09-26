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Новые «медленные зоны» для электросамокатов ввели в Москве

Георгий Соланович
Город
Новые «медленные зоны» для электросамокатов ввели в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новые «медленные зоны» для электросамокатов ввели на территориях жилых комплексов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 сентября.

— Вводим «медленные зоны» для электросамокатов в 49 жилых кварталах по всей Москве. Максимальная скорость для самокатов будет 15 километров в час — как в московских парках и других зонах, где много пешеходов. Теперь вместе с жилыми кварталами в Москве всего больше 180 «медленных зон», — отметили в департаменте.

Скоростной режим будет действовать каждый день — с 7:00 до 00:00. В Telegram-канале дептранса подчеркнули, что в остальное время ездить на самокатах можно со скоростью до 25 километров в час.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в свою очередь призвал снижать скорость владельцев личных электросамокатов. По его словам, «медленные зоны» не распространяются на личный транспорт, однако большинство аварий происходит именно с их участием.

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