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Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психдиспансере

Степан Жирнов
Происшествия
Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психдиспансере
Фото: Telegram/112

Мужчина, напавший на школу №88 в Ижевске, стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил глава Удмуртии Александ Бречалов в понедельник, 26 сентября.

Также глава Удмуртии рассказал о том, что дети, пострадавшие при трагедии, находятся в среднем и тяжелом состояниях.

Видео: Telegram-канал глава Удмуртии

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Ижевск Психиатрия Смерть Дети Убийства
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