Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Министерство культуры и туризма составило подборку грибных мест в Подмосковье

Александр Афонин
Общество
Министерство культуры и туризма составило подборку грибных мест в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

Наиболее популярные места для сбора грибов расположились в Рузском городском округе, а также в Коломне и Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области в понедельник, 26 сентября.

— Самые популярные направления — Рузский городской округ, а также городские округа Коломна и Ступино. Но этим «грибная зона» не ограничивается: вы можете попытать удачу и собрать хороший урожай в других районах Московской области, — говорится в сообщении.

Так, наиболее грибные места расположились на пяти направлениях железной дороги. На Савеловском грибы можно найти в районе поселка Икша. По дороге на Ярославском направлении грибные места расположились в окрестностях платформы Зеленоградская и Абрамцево.

На Казанском направлении туристы могут поискать грибы сразу в четырех точках: Игнатьево, Бронницы, Луховицы и Егорьевск. Грибные места Ленинградского направления расположились в Подрезково и Покровке. А на Киевском направлении — в Рассудово, передает «Подмосковье сегодня».

18 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дожди и теплая погода создали благоприятные условия для начала грибного сезона в Москве. Грибники сообщают о хорошем урожае.

Подмосковье Грибы Культура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте