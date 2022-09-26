Министерство культуры и туризма составило подборку грибных мест в Подмосковье

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Наиболее популярные места для сбора грибов расположились в Рузском городском округе, а также в Коломне и Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области в понедельник, 26 сентября.

— Самые популярные направления — Рузский городской округ, а также городские округа Коломна и Ступино. Но этим «грибная зона» не ограничивается: вы можете попытать удачу и собрать хороший урожай в других районах Московской области, — говорится в сообщении.

Так, наиболее грибные места расположились на пяти направлениях железной дороги. На Савеловском грибы можно найти в районе поселка Икша. По дороге на Ярославском направлении грибные места расположились в окрестностях платформы Зеленоградская и Абрамцево.

На Казанском направлении туристы могут поискать грибы сразу в четырех точках: Игнатьево, Бронницы, Луховицы и Егорьевск. Грибные места Ленинградского направления расположились в Подрезково и Покровке. А на Киевском направлении — в Рассудово, передает «Подмосковье сегодня».

18 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дожди и теплая погода создали благоприятные условия для начала грибного сезона в Москве. Грибники сообщают о хорошем урожае.