Названы женские имена, обладательниц которых никогда не полюбят по-настоящему

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Некоторые женские имена обладают магическими свойствами и притягивают мужское внимание, однако есть и такие, обладательницы которых обречены страдать от недостатка любви.

Мария

Самоотверженность и жертвенность Марии в отношении любимых людей всегда привлекала корыстных мужчин и тех, кто просто хочет почувствовать себя под опекой «мамочки». Привлекательная внешность и доброта представительниц этого имени заставляют мужчин не любить их по-настоящему, а только искать выгоду от отношений.

Милана

Женщины с именем Милана являются настоящими карьеристками. Их мягкий характер помогает завоевать расположение коллег и начальства, а также быстро получить руководящую должность.

Однако из-за этой же черты мужчины часто используют их в своих целях: близость, продвижение по карьерной лестнице и временное развлечение.

Арина

Трудолюбивая и старательная Арина всегда окружает своего возлюбленного лаской и вниманием. Более того, она готова прийти на помощь в любое время и одолжить денег, даже если у самой финансы страдают.

Однако мужчины считают, что такой избраннице почти ничего не нужно отдавать взамен, поэтому и стараются ради выгоды вступить в отношения с ними.

Инна

Девушки с таким именем амбициозны, а мужчины, видя это, стараются стать частью их жизни, чтобы извлечь выгоду. Они готовы пойти на все ради того, чтобы не упустить результата стараний Инны.

Елизавета

Женщина с этим королевским именем обычно притягивает очень много мужских взглядов. Такие девушки любят быть в центре внимания и получать огромное количество комплиментов, а также слов восхищения.

Мужчины выбирают в избранницы Елизавету по причине ее умения решать чужие проблемы, передает Life.ru.

Имена способны наделять человека как положительными чертами, так и отрицательными. О том, какие имена носят мужчины с самой сильной энергетикой, — в материале «Вечерней Москвы».