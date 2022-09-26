Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы женские имена, обладательниц которых никогда не полюбят по-настоящему

Лейла Алиева
Общество
Названы женские имена, обладательниц которых никогда не полюбят по-настоящему
Фото: Pexels

Некоторые женские имена обладают магическими свойствами и притягивают мужское внимание, однако есть и такие, обладательницы которых обречены страдать от недостатка любви.

Мария

Самоотверженность и жертвенность Марии в отношении любимых людей всегда привлекала корыстных мужчин и тех, кто просто хочет почувствовать себя под опекой «мамочки». Привлекательная внешность и доброта представительниц этого имени заставляют мужчин не любить их по-настоящему, а только искать выгоду от отношений.

Милана

Женщины с именем Милана являются настоящими карьеристками. Их мягкий характер помогает завоевать расположение коллег и начальства, а также быстро получить руководящую должность.

Однако из-за этой же черты мужчины часто используют их в своих целях: близость, продвижение по карьерной лестнице и временное развлечение.

Арина

Трудолюбивая и старательная Арина всегда окружает своего возлюбленного лаской и вниманием. Более того, она готова прийти на помощь в любое время и одолжить денег, даже если у самой финансы страдают.

Однако мужчины считают, что такой избраннице почти ничего не нужно отдавать взамен, поэтому и стараются ради выгоды вступить в отношения с ними.

Инна

Девушки с таким именем амбициозны, а мужчины, видя это, стараются стать частью их жизни, чтобы извлечь выгоду. Они готовы пойти на все ради того, чтобы не упустить результата стараний Инны.

Елизавета

Женщина с этим королевским именем обычно притягивает очень много мужских взглядов. Такие девушки любят быть в центре внимания и получать огромное количество комплиментов, а также слов восхищения.

Мужчины выбирают в избранницы Елизавету по причине ее умения решать чужие проблемы, передает Life.ru.

Имена способны наделять человека как положительными чертами, так и отрицательными. О том, какие имена носят мужчины с самой сильной энергетикой, — в материале «Вечерней Москвы».

Имена Женщины Отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте